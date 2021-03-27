Добровольцы делают обход вязниковцев, которые живут в потенциальной зоне подтопления.

Новое начинание. В Вязниках появились «волонтёры паводка». Ими стали студенты Вязниковского технико-экономического колледжа, ребята из подростково-молодёжных клубов и школ. Об этом рассказывает вязниковская .Добровольцы вместе со специалистами местного отдела по работе с населением делают обход вязниковцев, которые живут в потенциальной зоне подтопления. Они проводят профилактическую работу, опрашивают людей, согласны ли они на эвакуацию в случае высокого уровня воды.Напомним, что в этом году . В зону подтопления попадают 22 населенных пункта и 6 автомобильных дорог, еще 30 сёл и деревень могут оказаться отрезанными от "большой земли".