Соревнования проходили 21 − 22 марта в Саранске среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения

Две серебряные медали Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных» завоевали представительницы Владимирской спортивной школы олимпийского резерва №4. На этих состязаниях, которые проходили 21 − 22 марта в Саранске среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения, вторые места заняла Полина Туркина в беге на 60 м с результатом 8.72 и Софья Зинович в метании с результатом 32.64.24-25 марта на этих же соревнованиях, но уже среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения, спортсмены Владимирской области также не остались без наград. В командном первенстве среди спортивных школ сборная девушек СШОР №4 г. Владимира уверенно заняла 1 место (к соревнованиям команду готовили А.Л. Куфтырев и Е.В. Терешина).В личном первенстве победителями стали представители спортивной школы им. Ольги Даниловой (г. Александров): Мария Кузнецова Мария в метании с результатом 61.16 и Максим Согрин в прыжках в высоту с результатом 1.58. Стоит отметить, что Мария не только обыграла всех юношей этой возрастной группы, но и показала лучший результат в истории соревнований «Шиповка юных» среди девушек 12-13 лет.Кроме этого, команда девушек СШОР №4 г. Владимира заняла второе место в эстафете 4х100 м с результатом 53.78, а Волкова Евгения (СШОР №4) заняла третье место в беге на 600 м с результатом 1:43.67.Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области