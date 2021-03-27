Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 29 711 человек.

Во Владимирской области на 27 марта выявлено 70 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 20 заболевших Covid-19. Ещё 7 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, по 6 - в Ковровском и Александровском, по 5 - в Муромском, Кольчугинском и Суздальском районах. Четыре человека оказались инфицированы в Киржачском, 3 - в Петушинском, по 2 - в Селивановском, Меленковском и Камешковском, по 1 - в Вязниковском, Собинском и Юрьев-Польском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 29 711 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.