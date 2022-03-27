А фотохудожник Владимир Федин придумал свою Машину времени. И приглашает сегодня с помощью своих...

А фотохудожник Владимир Федин придумал свою "Машину времени". И приглашает сегодня с помощью своих снимков вернуться в прошлое. Ко всемирному дню театра вспомним легендарные имена, а еще вместе с Верой Куликовой прогуляемся по старым владимирским улочкам.Один клик - и ты уже в машине времени. Люди, события, эпохи. Взгляд мастера кадра Владимира Федина. В этой галерее - портреты мастеров сцены. Анатолий Ерин, заслуженный артист России. Актёра не стало в 2016 году. Любимец владимирской публики, народный артист Михаил Асафов. Ушёл из жизни в 2018. На снимке актер в роли военного.Владимир Федин, фотохудожник: “Театральный проект. Нужно было сфотографировать большую группу людей. И мы фотографировали их по отдельности в студии каждого портрет и маленькими группами, чтобы можно было потом скомпилировать в большую группу большое количество рядов,но чтобы первый и последний ряд был одинаковыми. И тогда пришла идея фотографировать в театральных костюмах актёров”.Этот проект стал началом новой истории. С владимирским театром драмы Владимир Федин сотрудничал несколько лет. Фотокопилка оказалась большой и Владимир решил поделиться снимками. Каждый из портретов- глубокий взгляд мастера. Отразить характер- задача сложная.Владимир Федин, фотохудожник: “С актерами действительно проще работать, потому что они понимают цели и задачу. А просто с людьми стараешься разговорить, найти какие-то общие темы и попробовать, чтобы он расслабился. Ну это не всегда получается”.Еще один проект Владимира Федина - улочки Владимира. Старинную Георгиевскую он снимает три десятка лет. На его фотографиях можно проследить, как она меняла облик. Многих домов уже нет.-Это снимок снят еще на пленку. Совсем непричесанная она такая и здесь можно сказать асфальта нет! Георгиевскую улицу я начал снимать очень давно. Вот смотри здесь сохранились. Видеть детали, выстраивать кадр Федина научил отец. Кадровый военный. Фотография была его любимым занятием. Эти снимки 60-х годов прошлого века сделаны в Афганистане.Владимир Федин, фотохудожник: “Я должен благодарить своего батюшку Николая Никитовича Федина. Он привил любовь к фотографии. Сам занимался и самое главное, что к этому он мня никогда к этому не принуждал. А это все возникало исподволь. Там первым фотоаппарат был тренога и на ней струпцина была для фотоаппарата. Не фотоаппарат, а струпцина. У меня даже такой снимок сохранился”.В архиве Владимира Федина тысячи фотографий. Однако удачными фотохудожник считает не больше 5 . Снимки нашего земляка отмечены на самых престижных профессиональных смотрах. В 2021-м фоторабота Владимира Федина "Храм Покрова на Нерли" стала победителем конкурса "Моя планета. Россия в деталях."Вера Куликова, Семен Карпов. Вести- Владимир.