На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 147 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 147 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:35 - во Владимире;24 - в Ковровском районе;22 - в Гусь-Хрустальном районе;21 - в Муромском районе;13 - в Александровском районе;11 - в Петушинском районе;4 - в Собинском и Камешковском районах;3 - в Юрьев-Польском и Суздальском районах;2 - в Кольчугинском, Селивановском и Киржачском районах;1 - в Судогодском районе.Новых случаев заболевания за сутки не зарегистрировано в городе Радужном, а также в Гороховецком, в Меленковском и в Вязниковском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 146726 случаев заболевания