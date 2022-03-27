На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 147 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 147 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
35 - во Владимире;
24 - в Ковровском районе;
22 - в Гусь-Хрустальном районе;
21 - в Муромском районе;
13 - в Александровском районе;
11 - в Петушинском районе;
4 - в Собинском и Камешковском районах;
3 - в Юрьев-Польском и Суздальском районах;
2 - в Кольчугинском, Селивановском и Киржачском районах;
1 - в Судогодском районе.
Новых случаев заболевания за сутки не зарегистрировано в городе Радужном, а также в Гороховецком, в Меленковском и в Вязниковском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 146726 случаев заболевания