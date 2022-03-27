27 марта в России отмечается День войск нацгвардии. Именно в этот день в 1811 году указом...

27 марта в России отмечается День войск нацгвардии. Именно в этот день в 1811 году указом императора Александра Первого были сформированы воинские батальоны внутренней стражи - прообраз современной Росгвардии.Решение о создании Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации было принято в апреле 2016-ого года. Сегодня Росгвардия - слаженная и высокоэффективная правоохранительная структура. Росгвардейцы ежедневно несут службу по охране порядка и общественной безопасности на территории нашего региона и выполняют задачи в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.Служат росгвардейцы и на северном Кавказе. В минувшем году наши земляки - сотрудники спецподразделений - передали полиции более тысячи человек, подозреваемых в преступлениях. В нашем регионе ежедневно на маршруты патрулирования выходят более 80 групп вневедомственной охраны. Благодаря этому пресечены 3 с половиной тысячи правонарушений. Помимо этого, подразделения Росгвардии контролируют около 30 тысяч владельцев оружия. Принцип работы заложен в самом девизе Росгвардии- "Всегда на страже!".