Об этом рассказали в пресс-службе «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании».

С 4 апреля по Владимирской области будут курсировать четыре электропоезда. Об этом рассказали в пресс-службе «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании».Они будут ездить по маршруту Владимир — Нижний Новгород.По рабочим дням локомотивы №6308 и 6101 Гороховец-Нижний Новгород будет отправляться в 5.33 и прибывать в 07.07, а также в 5.50 и 7.10 соответственно.На линию Гороховец – Владимир выйдет электричка №6407, которая будет выезжать в 06.45 и прибывать в 9.43.Ежедневно, кроме воскресенья состав № 6102 с сообщением Гороховец – Нижний Новгород будет отправляться в 6.12 и привозить пассажиров в 7.34.В компании просят учитывать изменения при планировании поездок и путешествий.