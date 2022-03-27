В Киржачском районе сегодня прошёл митинг памяти первого космонавта планеты Юрия Гагарина и его...

В Киржачском районе сегодня прошёл митинг памяти первого космонавта планеты Юрия Гагарина и его лётного наставника Владимира Серёгина. 27 марта 1968-ого года их самолёт разбился близ деревни Новосёлово. Траурный митинг у мемориала проходит ежегодно. Почтить память Юрия Гагарина и Владимира Серёгина приехал Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос". Глава Роскосмоса напомнил об историческом значении нашей страны в освоении космоса и заявил, что, несмотря на все санкции, Россия продолжит эффективную работу в ракетно-космической отрасли. Через 5 лет Роскосмос планирует запуск полностью российской орбитальной станции, которая станет заменой МКС - международной космической станции.Участниками митинга памяти стали глава Владимирской области Александр Авдеев, сенаторы, депутаты Государственной Думы, представители общественных, патриотических объединений. Все подробности - в эфире телеканала "Россия". Не пропустите.