Фильм создан студией Паровоз при поддержке ВГТРК. Кощей. Начало - история о том, как в давние...

Фильм создан студией "Паровоз" при поддержке ВГТРК. "Кощей. Начало" - история о том, как в давние времена люди и сказочные существа жили вместе. Пока в Дивноземское княжество не нагрянул Белый призрак - правая рука безжалостного Ледяного монстра. Остановить чудище под силу только одному герою по имени Кощей. Вопреки русским сказкам, он предстает в мультфильме не в виде злобного старика, а молодого героя. Напомним, эта история, рассказанная режиссером Андреем Колпиным в феврале, стала победителем сразу двух международных фестивалей, как лучший полнометражный мультфильм!