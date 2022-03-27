Компаньон четвероногого даже не стал пробовать опасный аттракцион.

"Компаньон" четвероногого даже не стал пробоватьопасный аттракцион.В Сети появилось видео, на котором два козленка пытаютсязалезть на дачные качели. Детеныши еще совсем маленькие, поэтому с координациейдвижений у них плохо. Черный козленок оказался посмелее и полез на аттракционпервым. Попытка не удалась, только он забрался, как тут же соскользнул и упална землю, исполнив что-то похожее на сальто. Второй малыш даже не стал пытатьсяповторить "успех" товарища.Пользователи пришли в восторг от милого и смешного видео. "Это япосле нг", "Не удержался", "Я и мойбрат симулянт", "Праздники удались", "Шел,упал, очнулся гипс", "Смешной такой ролик", -написали в Сети.