Компаньон четвероногого даже не стал пробовать
опасный аттракцион.
"Компаньон" четвероногого даже не стал пробовать
опасный аттракцион.
В Сети появилось видео, на котором два козленка пытаются
залезть на дачные качели. Детеныши еще совсем маленькие, поэтому с координацией
движений у них плохо. Черный козленок оказался посмелее и полез на аттракцион
первым. Попытка не удалась, только он забрался, как тут же соскользнул и упал
на землю, исполнив что-то похожее на сальто. Второй малыш даже не стал пытаться
повторить "успех" товарища.
Пользователи пришли в восторг от милого и смешного видео. "Это я
после нг", "Не удержался", "Я и мой
брат симулянт", "Праздники удались", "Шел,
упал, очнулся гипс", "Смешной такой ролик", -
написали в Сети.