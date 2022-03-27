Ровно 54 года назад всю страну потрясла печальная новость - 27 марта 1968 года у деревни...

Ровно 54 года назад всю страну потрясла печальная новость - 27 марта 1968 года у деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области потерпел крушение истребитель УТИ МиГ-15, унеся жизни Юрия Гагарина и Владимира Серёгина. На тот момент Гагарину было 34 года, а Серёгину - 45.Трагедия невиданного масштаба. В стране впервые объявили общенациональный траур в связи с уходом человека, который не являлся действующим главой государства. 27 марта объявлено днём памяти первого космонавта и военного лётчика. В этот день уже много лет люди приходят к Кремлёвской стене, где покоится прах Юрия Гагарина и Владимира Серёгина, чтобы возложить цветы и почтить память героев.В 1975 году на месте гибели Гагарина и Серёгина в Киржачском районе установили 16-метровую стелу. На территории мемориала установлен самолет – точная копия того, на котором и совершили свой последний полет Герои Советского союза.У этого мемориала также ежегодно проходит митинг памяти «Прерванный полет».Отметим, судьбу мемориала в Новосёлово обсуждали уже неоднократно. Реконструкцию начали в 2017 году, однако дело до конца так и не довели - Алексей Леонов, который был главным инициатором этой реконструкции, умер. После этого на месте гибели Героев так ничего и не поменялось.