В преддверии школьных каникул сотрудники МЧС напоминают о пожарной безопасности. Особое внимание -...

В преддверии школьных каникул сотрудники МЧС напоминают о пожарной безопасности. Особое внимание - детям.В 2022-ом году произошло 499 пожаров, на которых погиб 31 человек. В их числе - двое детей. Основные причины пожаров- неосторожное обращение с огнем и неправильное использование электронагревательных приборов. Огнеборцы регулярно проводят уроки пожарной безопасности в школах. Особое внимание- и предупреждению трагедий. Датчики, которые реагируют на дым на ранней стадии возгорания, устанавливают в домах многодетных семей, людей, находящихся в сложной жизненной ситуации, пенсионеров.Юрий Арбузов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области: «Органами местного управления также проводится работа по установке автономных пожарных извещателей в местах проживания многодетных и малообеспеченных на безвозмездной основе. Здесь хочется обратить внимание на то, что многие семьи просто отказываются от установки на безвозмездной основе данных автономных дымовых пожарных извещателей»