Сегодня, 27 марта, Никите Джигурде исполняется 61 год. Артист известен не только своими творческими достижениями, но и многочисленными скандалами, без которых его жизнь уже сложно представить. Поклонники заслуженного артиста давно привыкли, что он то и дело вытворяет какие-нибудь безумства – во многом благодаря этому его и любит публика.

Сегодня, 27 марта, Никите Джигурде исполняется 61 год. Артист известен не только своими творческими достижениями, но и многочисленными скандалами, без которых его жизнь уже сложно представить. Поклонники заслуженного артиста давно привыкли, что он то и дело вытворяет какие-нибудь безумства – во многом благодаря этому его и любит публика.Запечатлел роды жены, а видео слил в интернетВ 2009 году Никита Джигурда снял занимательный ролик – в главной роли была его рожающая супруга Марина Анисина. Пока Анисина пыталась сосредоточиться на сложном процессе, Джигурда вовсю поднимал ей настроение и боевой дух с помощью песен в своем исполнении. Руками артиста таинство попало на видео, а потом и на просторы интернета. В следующем году, когда Марина рожала дочь, певец проделал все то же самое.Провозгласил себя БогомУ Никиты Джигурды не раз возникали сложности с религиозными активистами. Многие из них, мягко говоря, не одобряют его скандальные выходки, а он будто бы и рад разругаться с недовольными еще больше. Несколько лет назад мужчина назвал себя приверженцем Сатаны, но не подумал, чем это может для него обернуться.В 2011 году артист приехал на фестиваль памяти Владимира Высоцкого и был буквально выставлен за порог. По требованию митрополита Волгоградскго и Камышинского Германа исполнителю запретили выступать на мероприятии, в программу которого был включен молебен. Джигурду такое решение рассердило, и вскоре он выступил с новым скандальным заявлением. Мужчина объявил себя Богом, а свою супругу – Богиней. Священники пригрозили артисту отлучением от церкви, но даже это не заставило его взять свои слова обратно.Станцевал в килте на Красной площадиВ 2012 году знаменитый хит "Gangnam Style" буквально взорвал все чарты. Равнодушным к хиту не смог остаться и Никита Джигурда. Подумав, как бы и ему залететь в этот вагон хайпа, артист решил исполнить знаменитый танец PSY на Красной площади. Конечно, не просто так, а за 12 тысяч репостов в соцсетях.Жаждущие хлеба и зрелищ пользователи довольно быстро исполнили волю звезды, и та отправилась в самый центр столицы в шотландском килте. Только вот станцевал Джигурда не под "Gangnam Style", а под собственную версию этого трека. Спустя неделю клип "ОппаДжигурда" появился в Сети.Прогулялся по Арбату в бюстгальтереНет сомнений, что эпатажный Никита Джигурда смог бы вытворить нечто подобное даже ради шутки, но это был не тот случай. В 2013 году, накануне полуфинала "Евровидения", артист заключил пари с Бари Алибасовым. Джигурда поставил на то, что победительница "Голоса" Диана Гарипова одержит победу, а Алибасов был с этим не согласен. Тот, кто проиграет, должен был выйти в центр Москвы в женском нижнем белье. Гарипова взяла второе место, а Джигурда отправился на прогулку в новом образе.Дважды женился на олимпийской чемпионкеВ прошлом году Никита Джигурда женился на фигуристке и олимпийской чемпионке Марине Анисиной – они связали себя узами брака уже во второй раз. В первый раз пара отправилась в ЗАГС еще в 2008 году, но уже спустя шесть лет в семье началась череда скандалов. Сначала Марина спешно подала на развод и уехала от мужа во Францию, потом супруги на время помирились, а затем снова поссорились. Разногласий между Джигурдой и Анисиной было немало, но в 2021 году они все-таки поженились. Впрочем, артист утверждал, что все семейные склоки были выдуманы только ради хайпа и заработка.