В администрации города подвели итоги аукциона на разработку проекта реконструкции Загородного...

В администрации города подвели итоги аукциона на разработку проекта реконструкции Загородного парка. Единственным участником и победителем стала московская компания «Проджектситигрупп».За 8 месяцев подрядчик должен предусмотреть создание мангальной, пикниковой, физкультурно-оздоровительной, лесопарковой и пешеходной зон. В проекте также предусмотрено благоустройство пляжа с шезлонгами и вейк-серфингом, строительство амфитеатра со сценой, пунктов проката спортивного инвентаря, выставочных стендов, детских площадок и гостевых парковок.На осуществление проекта из городского бюджета потратят 5,1 млн рублей.