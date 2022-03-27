25 марта мостовикам удалось поднять затопленное среднее звено понтонного моста через Клязьму и...

25 марта мостовикам удалось поднять затопленное среднее звено понтонного моста через Клязьму и вывести его из линии переправы. Об этом сообщает газета "Новая жизнь".Днём ранее также подняли правостороннее звено моста.Теперь осталось пришвартовать мост у берега, предварительно расчистив лед ниже по течению.Отметим, ранее сообщалось, что работы по аварийно-восстановительным работам должны завершиться 10 марта.Фото: Газета "Новая жизнь" Гороховец