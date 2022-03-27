На месте гибели вблизи деревни Новосёлово состоялся памятный митинг. Участие в нём приняли коллеги космонавты и руководители региона.

В Киржачском районе почтили память Юрия Гагарина и Владимира Серёгина, которые разбились во время тренировочного полёта 54 года назад. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.На месте гибели вблизи деревни Новосёлово состоялся памятный митинг. Участие в нём приняли коллеги космонавты и руководители региона.Напомним, что в 2016 году стартовала масштабная реконструкция мемориального комплекса, который установлен на месте трагедии в 1975 году. Её инициатором выступил дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Алексей Леонов.«Восстановлена церковь Андрея Первозванного, свод которой украсила Солнечная система, а колокола носят имена астронавтов. Летом позапрошлого года на звонницу храма подняли десятый колокол, названный именем Алексея Леонова», - уточнили в Белом доме.На 20 млн рублей установлены фундаменты и бетонные конструкции постамента для самолёта и трибуна с памятником «Звезда», 20 именных и две входные стелы. В планах водрузить истребитель МиГ-29, провести благоустройство, выполнить освещение памятника, восстановить сгоревший гостевой Дом космонавтов.«Киржачскому району такая нагрузка не под силу. Подумаем, как достойно реализовать этот проект», - отметил Александр Авдеев в своей речи.Добавим, что несмотря на прошедшие с тех событий десятилетия, сюда приезжают тысячи человек со всей страны, чтобы отдать дань памяти героям. В свою очередь, представители федеральных структур пообещали помощь в реализации проекта по реновации мемориала.