В Коврове местного жителя осудили на 2,6 лет тюрьмы за разбой и угрозу убийством. В октября 2021 года, К. в состоянии алкогольного опьянения встретил в подъезде жилого дома на улице Маяковского в

В Коврове местного жителя осудили на 2,6 лет тюрьмы за разбой и угрозу убийством. В октября 2021 года, К. в состоянии алкогольного опьянения встретил в подъезде жилого дома на улице Маяковского в городе Коврове встретил ранее незнакомую ему А. Мужчина решил познакомиться с женщиной. Однако она не хотела общаться с мужчиной, и он решил ее