Эвакуировано 13 взрослых и 3 ребёнка, спасено 2 человека.

Двое мужчин пострадали во время пожара в посёлке Красная Горбатка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Вызов поступил в 11-03. На улице 2-ая Заводская наблюдался дым с первого этажа дома №5.Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки, тушения пожара и эвакуации людей. Площадь возгорание составила 6 квадратных метров. Пострадало имущество и внутренняя отделка комнаты. Эвакуировано 13 взрослых и 3 ребёнка, спасено 2 человека. Пострадали двое мужчин. Их личности устанавливаются.На ликвидацию пожара выезжали 5 единиц техники, а также 11 человек личного состава. Дознаватель ведомства устанавливает причину случившегося.