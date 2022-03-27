27 марта 2022 года отмечается народный праздник Венедиктов день. Также этот день в народе называют Скотник – в честь домашней скотины, у которой к этому сроку происходит смена шерсти и подшерстка. Православные верующие в эту дату вспоминают преподобного Венедикта Нурсийского, игумена.

27 марта 2022 года отмечается народный праздник Венедиктов день. Также этот день в народе называют "Скотник" – в честь домашней скотины, у которой к этому сроку происходит смена шерсти и подшерстка.Православные верующие в эту дату вспоминают преподобного Венедикта Нурсийского, игумена.ИсторияЧтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории. Венедикт родился в 480году в городе Нурсии, Италия. В 14 лет его отправили учиться в Рим. Онпоразился безнравственностью жителей города настолько, что решил избрать длясебя другую жизнь. Его первым пристанищем стала церковь апостола Петра вЕффеди. Затем несколько лет он провел в горах. После этого многие люди, которые узнали про его подвиг,приходили жить под его руководством.Спустя несколько летВенедикт поселился в Кампанийской стране, у города Касина. На одной из гор онразрушил языческий храм и на его месте воздвиг церковь в честь ИоаннаКрестителя. Рядом построили монастырь, в котором Венедикт стал игуменом и ввелочень жесткие правила жизни.Преподобный прославилсянаписанным уставом, который позднее применяли во многих монастырях. Кроме того,он обладал силой чудотворения и прозрения. Однажды, согласно летописям, он смог даже воскресить ребенка. Умер Венедикт в 543 году.Что нельзя делатьВ этот церковный праздник нельзя пользоваться острыми предметами,особенно точить ножи или колоть дрова – это к несчастью. Также не рекомендуется идти в лес на охоту. Строго запрещалось 27 марта смотреть в зеркало,особенно это касалось людей преклонного возраста. Считалось, что зазеркалье вэтот день забирает жизненную энергию человека.Приметы и традицииВ этот православный праздник принято ухаживать заскотиной и домашними животными. К 27 марта у них начинается весенняя линька. Питомцев чистят, скребут, вычесывают и моют. В местах их содержания тоже следует навести порядок.Также в этот церковный праздник проводят различныеобряды и ритуалы, читают охранные заговоры. Наши предки верили, что они помогают уберечь животных отсглаза и порчи. Кроме того, в Венедиктов день принятомолиться о наступлении мира на родной земле.Гром в Венедиктов день –год будет урожайным и плодородным.Если 27 марта мороз,значит, он продержится еще семь дней.Корова плохо подоилась,значит, скоро погода ухудшится.Громкое кудахтанье кур в этот церковный праздник –к семейной ссоре.