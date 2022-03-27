Для мальчишек всегда самый вожделенный подарок - солдатики. В миниатюрных фигурках есть что-то...

Для мальчишек всегда самый вожделенный подарок - солдатики. В миниатюрных фигурках есть что-то завораживающее, не подвластное времени. Играть с ними занятие, к тому же, полезное - так гораздо увлекательнее учить историю. Что мы сегодня и сделаем - пойдем в гости к коллекционеру- владимирцу Юрию Прибылову.Словно впал в детство 10 лет назад, говорит Юрий Прибылов. С ностальгии по мальчишеским играм в солдатики и родилась идея коллекционирования. Сегодня фигурки для профессионального историка - артефакты минувших эпох. В его коллекции более тысячи солдатиков и это не только символы советского детства - увесистые металлические и легкие пластмассовые. Для самого Юрия было открытием, что промышленность в те времена была так прочно ориентирована на выпуск игрушек.Юрий Прибылов историк, коллекционер: “Матросы вот такие - это Ленинградский карбюраторный завод, вот эти маленькие бойцы - Лениградский шрифтолитейный. По всему Союзу такая же практика - Брянский автомобильный завод, Минский моторный, Мелитопольский Гидромаш и самое интересное - Тульский патронный выпускал солдатиков и военную технику”.Именно таким - миниатюрным - должен быть настоящий Оловянный солдатик из сказки Андерсена, рассказывает Юрий. Это фигурки нюрнбергской плоской миниатюры от фирмы Эрнста Хайнрихссена, основанной в 1839 г. Именно Германия в 19 веке была первым массовым производителем культурно-исторических фигурок военной тематики и положила начало сети игрушечных фабрик по всему миру. Солдатики превратились в "новости на столе", став отражением реальных исторических событий. Менялись фигурки, менялись и материалы.Юрий Прибылов историк, коллекционер: “В довоенной Чехословакии и в СССР тоже появляются солдатики из резины . Выпускались они до 1938 года”.А вот играть такими - крупными, увесистыми фигурками американской фирмы Барклай, детям было нелегко. Изготовленные из свинцовых сплавов методом центробежного литья, для коллекции они - находка.Юрий Прибылов историк, коллекционер: “Это единственное массовое производство в истории солдатиков, когда их делали из чугуна ...Тяжелая фигурка , которая весит 100 грамм”.До войны в союзе на игрушечную армию не жалели даже стратегически важный алюминий. Группа советских скульпторов создала целую технологию производства на московской фабрике при Парке культуры и отдыха им. Горького. Их выпускали с 1936 - по июнь сорок первого. Редкие реликвии - гордость Юриной коллекции. После войны солдатики этой фабрики выглядели вот так. А в странах Западной Европы - Франции , Бельгии и Германии цветные металлы шли на военные нужды. Игрушки делали из композитных масс. Каркас из металлической проволоки заливали смесью из опилок, алебастра, гипса, муки и клея. Окрашивали вручную. В мирное время в СССР производство игрушек наладили в Днепропетровске и Донецке. Были даже закуплены пресс-формы в США у разорившейся фирмы Маркс. В чести у советских мальчишки было заполучить дефицитные образцы из соцстран - производства ГДР и Польши.Юрий Прибылов историк, коллекционер: "Индейцы...Эпоха когда популярны фильмы с Гойко Митичем..были. Их вроде в ГДР как раз и снимали. Индейцы также в Польше. Вот это польский товарищ , но конечно же африканцы в соцстранах любили поддерживать угнетенных черных народов Африки”.Сколько люди воюют, столько и играют в солдатиков. Самые древние фигурки находили в Египте и Китае. С их помощью обучали искусству военных баталий. В походы их брали Александр Суворов и Наполеон, увлекались военной миниатюрой российские императоры Петр 3, Николай 1 и Александр 2, свои "настольные армии" были у Уинстона Черчилль, художника Бенуа, писателей Стивенсона, Коннан Дойля, Гете, фантаста Уэллса и академика Лихачева. А это экспозиция от создателя бизнес-журнала - Малкольма Форбса. Солдатики русских коллекционеров хранятся в Государственном музее им Суворова в Санкт- Петербурге.С их помощью полвека назад снимали массовые сцены для легендарного фильма "Война и мир" Сергея Бондарчука.Солдатики не просто стоят на полках и у Юрия Прибылова. Историк тоже увлекся созданием военных иллюстраций с живописных полотен.Юрий Прибылов историк, коллекционер: “Трудность найти похожие по позе фигурки. что-то я подкрашиваю. Но делаю не с оллекционными фигурками....с современными фигурками, которые приобретаю”.В России сегодня бум солдатиков. И в последние годы производство их лидирует в мире. Возможно потому, что на советской игрушке выросло целое поколение мастеров, "ностальгирующих взрослых мальчишек", которые свои детские мечты теперь воплощают в жизнь. Татьяна Воронцова. Егор Герасимов . Вести- Владимир.