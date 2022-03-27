Сотрудников Владимирэнерго перевели в режим повышенной готовности.

Во Владимирской области из-за в режим повышенной готовности перевели 95 бригад энергетиков: 337 человек и 152 единицы техники. Об этом рассказали в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье».Напомним, что вечером 26 марта в МЧС предупредили об ветра и снегопадах. В связи с этим «Владимирэнерго» произвёл полную мобилизацию сил и средств.«В компании создан оперативный штаб, организован информационный обмен с МЧС и администрациями городов и районов. Все бригады укомплектованы необходимым инвентарём, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях», - подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.В распоряжении филиала «Россетей» находятся резервные источники питания мощностью 3,78 МВт.Сообщить об отключениях света и повреждениях объектов инфраструктуры можно по номеру: 8-800-220-0-220.