С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 146726 владимирцев.

Во Владимирской области на 27 марта выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 35 человек. Ещё 21 житель подхватил опасный вирус в Муромском, 24 - в Ковровском, 11 - в Петушинском, 2 - в Кольчугинском, 13 - в Александровском, 3 - в Юрьев-Польском, 22 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогодском, 4 - в Собинском, 2 - в Киржачском, 4 - в Камешковском, 3 - в Суздальском, 2 - в Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 146726 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40062 заболевших во Владимире, 17298 - в Ковровском районе и 16068 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.