Правилами рыболовства установлены сроки вылова в нерестовый период. Так, в нашем регионе уже с 1...

Правилами рыболовства установлены сроки вылова в нерестовый период. Так, в нашем регионе уже с 1 апреля и по 10 июня нельзя будет рыбачить всеми орудиями лова за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2-х штук у одного человека вне мест нереста.Во Владимирской области 89 запрещенных точек, где рыбалка запрещена. За нарушение Правил рыболовства граждане могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.ФОТО:https://pixabay.com/ru/