Крупный пожар произошел в Муромском районе 26 марта в 23:37. На момент прибытия пожарных жилой...

Крупный пожар произошел в Муромском районе 26 марта в 23:37. На момент прибытия пожарных жилой двухквартирный дом горел по всей площади. Обошлось без жертв. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. К ликвидации привлекалось 4 единицы техники, 16 человек личного состава.Также, накануне около 23:00 поступило сообщение о возгорании в 4-х квартирном жилом доме в посёлке Ставрово Собинского района. На месте происшествия сотрудники МЧС увидели искры из печной трубы. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали возгорание на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причины этих происшествий.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области