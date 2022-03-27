О том, что увеличенная сумма платежа за тепло появится в платёжках за март в апреле, стало...

О том, что увеличенная сумма платежа за тепло появится в платёжках за март в апреле, стало известно в конце февраля в ходе брифинга с начальником жилищной инспекции Владимирской области Еленой Андреевой.Известно, что жители более 600 многоквартирных домов, которые обслуживаются компанией Энергосбыт Плюс во Владимире, получат доначисление на общую сумму в 135 миллионов рублей. 73 домам пересчитают, наоборот, в минус на 8 миллионов рублей. На сайте ресурсовиков есть информация о предоставлении рассрочки. Однако, её применение предполагает начисление процентов по ставке в размере ключевой ставки Центрального банка России, увеличенной на 3 %. А это совсем не выгодно для потребителя. К тому же, потребителю необходимо заключить специальное соглашение.Компания «Владимиртеплогаз» сделала плюсовой перерасчет 650 многоквартирным домам на 143 миллиона рублей. Возврат на сумму в 9 миллионов получат 69 домов. В теплоснабжающей также заявили о готовности предоставить рассрочку всем желающим.В целом по области теплоснабжающие организации произвели корректировку на сумму 315 миллионов рублей.