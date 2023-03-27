Аграрии Владимирской области готовятся к посевной. Какие приоритеты стоят сегодня перед отраслью?...

Аграрии Владимирской области готовятся к посевной.Какие приоритеты стоят сегодня перед отраслью? Векторы развития регионального агропрома губернатор Александр Авдеев обсудил с сельхозпроизводителями во время рабочей поездки в Юрьев-Польский район. Слово- Марии Платанюк."Вечнозелёная"- это о вертикальной ферме Алексея Федулова. Инновационный проект в родном селе Кузьмадино он реализовал с помощью гранта "Агростартап". С нуля наладил процесс выращивания зелени в питательном грунте. Губернатору Александру Авдееву фермер рассказывает: в планах- расширение. И новая, в прямом смысле "высота".- Это будет вторая ферма в России с такой производственной мощностью. Сколько потребляет она электричества? 18 тысяч киловатт в месяц.Сумма господдержки только этой фермы в Юрьев-Польском районе составила свыше двух с половиной миллионов рублей. Сегодня зеленые салаты из Юрьев-Польского района, выращенные с помощью вертикальной гидропоники, уже поставляют во Владимир, Суздаль и Москву. Главная задача для всех аграриев- обеспечить свежими и качественными продуктами прежде всего жителей нашего региона, подчёркивает губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- По малым фермерским хозяйствам, у нас, конечно, приросло количество малых фермерских форм хозяйствования. Было 200. Сейчас более трёхсот. Но всё-таки 2 миллиарда- оборот по этим хозяйствам- этого недостаточно. Наша задача- более амбициозная- поддержать их таким образом, чтобы удвоить объёмы производства сельхозпродукции в крестьянских фермерских хозяйствах.На рабочем совещании в Юрьеве-Польском- о главном. Расширении мер государственной поддержки. Уже в этом году из областной казны аграриям перечислено 225 миллионов рублей.Это поможет в проведении посевной. А уже к 1 июня "в село" направят почти 1 миллиард 200 миллионов. Продолжается техническое переоснащение. Только за последнее время закупили 324 единицы техники.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- У нас почти 100 тысяч гектаров, которые нам надо вводить в оборот. Низкий уровень самообеспечения области мясом. Достаточно серьёзная закредитованность сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Но по этим вопросам есть у нас пути решения.Особые слова благодарности тем, кто несмотря на сложности, остается верен "земле" и поднимает владимирскую деревню. Лучшим аграриям вручили благодарности от правительства области.Ключ к динамичному развитию - и качественная инфраструктура. Газификация и догазификация набрала серьёзные темпы. И это один из итогов соглашения, подписанного в прошлом году между председателем правления"Газпрома" Алексеем Миллером и губернатором Александром Авдеевым.Алексей Конышев, генеральный директор "Газпром межрегионгаз Владимир":- Этот объём по программе 21-25-ого годов составляет более 20 миллиардов рублей. В общей сложности предстоит построить 75 межпоселковых газопроводов, которые позволят газифицировать 330 населенных пунктов с общим количеством проживающих более 30 тысяч человек.Впереди у сельхозпроизводителей- посевная. Предстоит сделать вклад в продовольственную безопасность. В прошлом году урожай: и зерно, и картофель, и овощи- был хорошим. Область остаётся и "молочным лидером". Владимирские бурёнки дают 470 тысяч тонн молока ежегодно.Мария Платанюк "Вести-Владимир".