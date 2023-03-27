Последние три года он трудился в департаменте строительства и архитектуры Ивановской области.

Министерство архитектуры и строительства Владимирской области с 27 марта возглавил Александр Батурин. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.Александр Юрьевич родился в 1990 году в Коврове. Окончил ВлГУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал менеджером по качеству в «Эльдорадо», в МБУ «Служба единого заказчика» в посёлке Мелехово. Последние три года он трудился в департаменте строительства и архитектуры Ивановской области.