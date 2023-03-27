Просматривая любимый фильм или сериал, мы порой не замечаем, какие установки транслирует кинолента нашему подсознанию. А ведь они могут напрямую влиять на уровень финансового благополучия.

Просматривая любимый фильм или сериал, мы порой не замечаем, какие установки транслирует кинолента нашему подсознанию.А ведь они могут напрямую влиять на уровень финансового благополучия.Какое денежное мышление навязывают современные лидеры проката, "Дни.ру" рассказала Лана Нагорная — предприниматель, инвестор, трейдер, эксперт по денежному мышлению, финансовый советник, автор книги "Инвестиции и трейдинг от А до Я", основатель школы Lana Invest.Разбор фильма "Чебурашка": как нас программируют на мышление нищебродаРоссийская семейная комедия "Чебурашка" вышла в широкий прокат 1 января 2023 года. Кинокартина не является экранизацией рассказов Э. Успенского, но использует их персонажей.Один из них — Геннадий — угрюмый, нелюдимый, конфликтный пожилой человек, который работает и живет в дендрарии. Он постоянно недоволен своей судьбой, но ничего не делает, чтобы жить радостно и в достатке. Он и сам признает, что зря потратил 10 лет жизни.У Геннадия есть взрослая дочь Таня и внук, с которыми он не общается, а лишь подглядывает за их жизнью в подзорную трубу. И друг у него под стать: Адмирал — недалекого ума человек, который продает жирафа из зоопарка, чтобы добыть легкие деньги.Жизнь Тани тоже полна трудностей. Женщина владеет магазином сладостей. Но, когда у нее воруют книгу с "фирменными" рецептами прямо перед фестивалем, она сдается и ничего не предпринимает. Мужа Тани вряд ли можно назвать помощником и опорой: он ленится, трусит и только и твердит: "Это самое…". В целом, герои кажутся скорее обиженными детьми, которые ищут оправдания своим неудачам, чем зрелыми людьми. У таких никогда не будет достатка и хорошей жизни. И только Чебурашка, чудом оказавшийся в доме Гены, помогает им решить проблемы.Есть в фильме и обеспеченные герои, например, Римма — бизнес-леди, владелица кондитерской фабрики. Она интриганка, мошенница и противопоставлена "бедным, но честным" персонажам. Римма не общается с сыном, а внучку видит лишь изредка. При взгляде на героиню создается впечатление, что получить много денег можно только нечестным путем, а у богатых обязательно есть проблемы в семье.После просмотра фильма в голове неосознанно откладываются установки:все дается с большим трудом и без радости;быть успешным — плохо;за богатую жизнь придется платить личным счастьем;проблемы решатся сами, не нужно ничего предпринимать.Разбор сериала "Белый Лотос": почему нам навязывают стыд и вину за богатствоОдни из главных героев сериала — молодожены Пэттоны, которые проводят свой медовый месяц. Шейн — избалованный богатый "маменькин сынок". Рэйчел — простая девушка, которая еще не свыклась с ролью обеспеченной супруги. Но они не наслаждаются отдыхом, а постоянно конфликтуют из-за денег.Рэйчел стремится к реализации, но муж и его родственники не понимают, зачем ей работать. Девушке прививают чувство стыда за то, что она хочет быть собой. В таких моментах и просматриваются негативные установки:зарабатывать стыдно;вина за то, что можешь получать больше мужа;страх, что денег будет много.Образ Рэйчел — о том, что нужно отстаивать свои границы и проявлять смелость.Еще один персонаж — Таня, богатая, но глупая и беспомощная женщина, готовая быть с кем угодно, лишь бы не ощущать пустоту в душе. Она винит в своих несчастьях всех, но не себя. Потому что мало иметь деньги! Нужно справляться с ответственностью. Но Таня выбирает инфантильную позицию. И тут возникает еще ряд установок:девушка — лишь приложение к богатому мужу;с тобой дружат исключительно из-за денег;если женщина работает или богата, у нее нет личной жизни.Таким образом, невольно напрашивается вывод: быть обеспеченным — плохо и стыдно. А быть замужем за состоятельным человеком — зря, пожалеешь.Разбор фильма "Дьявол носит Прада": как выбирать себя и научиться добиваться новых высотГлавную героиню — неопытную журналистку Энди — берут работать в модный журнал. Но атмосфера в офисе токсичная, а начальница — настоящий "монстр". У Энди из-за неприятностей на работе начинается стресс, портятся отношения с парнем. Но в жизни девушки наступает переломный момент, который решает все.Она не сдается, а ситуацию воспринимает как точку роста. Энди прислушивается к себе, выходит из зоны комфорта, начинает вести себя по-новому. Но, как только она становится более уверенной, окружение пытается привить ей чувство вины за то, что Энди вдруг изменилась. Когда у девушки начинается карьерный рост, парень-неудачник тянет ее вниз.В Миранде — начальнице Энди — многие зрители видят настоящего дьявола, ведь она постоянно унижала девушку. Но фильм — скорее история о Золушке, из которой фея-босс сделала королеву. И это прекрасно! Энди выбрала лучшую версию себя, и обратила трудности в возможности.Поэтому, просматривая фильмы, задумывайтесь, какие установки они несут для вашего подсознания. Выбирайте правильные кино и сериалы, нацеливающие на успех, а не сбивающие вас с пути.