Просматривая любимый фильм или сериал, мы порой не замечаем, какие установки транслирует кинолента нашему подсознанию.
А ведь они могут напрямую влиять на уровень финансового благополучия.
Просматривая любимый фильм или сериал, мы порой не замечаем, какие установки транслирует кинолента нашему подсознанию.
А ведь они могут напрямую влиять на уровень финансового благополучия.
Какое денежное мышление навязывают современные лидеры проката, "Дни.ру" рассказала Лана Нагорная — предприниматель, инвестор, трейдер, эксперт по денежному мышлению, финансовый советник, автор книги "Инвестиции и трейдинг от А до Я", основатель школы Lana Invest.
Разбор фильма "Чебурашка": как нас программируют на мышление нищеброда
Российская семейная комедия "Чебурашка" вышла в широкий прокат 1 января 2023 года. Кинокартина не является экранизацией рассказов Э. Успенского, но использует их персонажей.
Один из них — Геннадий — угрюмый, нелюдимый, конфликтный пожилой человек, который работает и живет в дендрарии. Он постоянно недоволен своей судьбой, но ничего не делает, чтобы жить радостно и в достатке. Он и сам признает, что зря потратил 10 лет жизни.
У Геннадия есть взрослая дочь Таня и внук, с которыми он не общается, а лишь подглядывает за их жизнью в подзорную трубу. И друг у него под стать: Адмирал — недалекого ума человек, который продает жирафа из зоопарка, чтобы добыть легкие деньги.
Жизнь Тани тоже полна трудностей. Женщина владеет магазином сладостей. Но, когда у нее воруют книгу с "фирменными" рецептами прямо перед фестивалем, она сдается и ничего не предпринимает. Мужа Тани вряд ли можно назвать помощником и опорой: он ленится, трусит и только и твердит: "Это самое…". В целом, герои кажутся скорее обиженными детьми, которые ищут оправдания своим неудачам, чем зрелыми людьми. У таких никогда не будет достатка и хорошей жизни. И только Чебурашка, чудом оказавшийся в доме Гены, помогает им решить проблемы.
Есть в фильме и обеспеченные герои, например, Римма — бизнес-леди, владелица кондитерской фабрики. Она интриганка, мошенница и противопоставлена "бедным, но честным" персонажам. Римма не общается с сыном, а внучку видит лишь изредка. При взгляде на героиню создается впечатление, что получить много денег можно только нечестным путем, а у богатых обязательно есть проблемы в семье.
После просмотра фильма в голове неосознанно откладываются установки:
все дается с большим трудом и без радости;
быть успешным — плохо;
за богатую жизнь придется платить личным счастьем;
проблемы решатся сами, не нужно ничего предпринимать.
Разбор сериала "Белый Лотос": почему нам навязывают стыд и вину за богатство
Одни из главных героев сериала — молодожены Пэттоны, которые проводят свой медовый месяц. Шейн — избалованный богатый "маменькин сынок". Рэйчел — простая девушка, которая еще не свыклась с ролью обеспеченной супруги. Но они не наслаждаются отдыхом, а постоянно конфликтуют из-за денег.
Рэйчел стремится к реализации, но муж и его родственники не понимают, зачем ей работать. Девушке прививают чувство стыда за то, что она хочет быть собой. В таких моментах и просматриваются негативные установки:
зарабатывать стыдно;
вина за то, что можешь получать больше мужа;
страх, что денег будет много.
Образ Рэйчел — о том, что нужно отстаивать свои границы и проявлять смелость.
Еще один персонаж — Таня, богатая, но глупая и беспомощная женщина, готовая быть с кем угодно, лишь бы не ощущать пустоту в душе. Она винит в своих несчастьях всех, но не себя. Потому что мало иметь деньги! Нужно справляться с ответственностью. Но Таня выбирает инфантильную позицию. И тут возникает еще ряд установок:
девушка — лишь приложение к богатому мужу;
с тобой дружат исключительно из-за денег;
если женщина работает или богата, у нее нет личной жизни.
Таким образом, невольно напрашивается вывод: быть обеспеченным — плохо и стыдно. А быть замужем за состоятельным человеком — зря, пожалеешь.
Разбор фильма "Дьявол носит Прада": как выбирать себя и научиться добиваться новых высот
Главную героиню — неопытную журналистку Энди — берут работать в модный журнал. Но атмосфера в офисе токсичная, а начальница — настоящий "монстр". У Энди из-за неприятностей на работе начинается стресс, портятся отношения с парнем. Но в жизни девушки наступает переломный момент, который решает все.
Она не сдается, а ситуацию воспринимает как точку роста. Энди прислушивается к себе, выходит из зоны комфорта, начинает вести себя по-новому. Но, как только она становится более уверенной, окружение пытается привить ей чувство вины за то, что Энди вдруг изменилась. Когда у девушки начинается карьерный рост, парень-неудачник тянет ее вниз.
В Миранде — начальнице Энди — многие зрители видят настоящего дьявола, ведь она постоянно унижала девушку. Но фильм — скорее история о Золушке, из которой фея-босс сделала королеву. И это прекрасно! Энди выбрала лучшую версию себя, и обратила трудности в возможности.
Поэтому, просматривая фильмы, задумывайтесь, какие установки они несут для вашего подсознания. Выбирайте правильные кино и сериалы, нацеливающие на успех, а не сбивающие вас с пути.