Молодое поколение Владимирской области может принять участие в экологическом конгрессе. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального агентства по делам молодёжи. Регистрация на

Молодое поколение Владимирской области может принять участие в экологическом конгрессе. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального агентства по делам молодёжи. Регистрация на молодёжный день X Невского международного экологического конгресса открылась сегодня, 27 марта. Состоится мероприятие в Севкабель Порт города Санкт-Петербург 24 мая. Центральной темой конгресса станет «Экология: право, а не привилегия». Его цель – организация