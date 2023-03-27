Глава областного центра Дмитрий Наумов отклонил проект застройки микрорайонов рядом с лугопарком «Дружба». Информация об этом появилась на сайте администрации Владимира. Речь идет об

Глава областного центра Дмитрий Наумов отклонил проект застройки микрорайонов рядом с лугопарком «Дружба». Информация об этом появилась на сайте администрации Владимира. Речь идет об участках №№ 13, 14, 15, 16 Юго-Западного планировочного района в городе Владимире. Чиновник приказал отправить проект на доработку «с учетом заключения государственной экологической экспертизы». Владимирские активисты идею застройки не поддерживают. Горожане