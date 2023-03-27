Второе место занял мультфильм "Коты Эрмитажа", а третье - картина Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы".

Боевик "Джон Уик - 4" стал лидером проката в России и странах СНГ, собрав 348 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 23 по 26 марта.Фильм Чада Стэхелски, вышедший на экраны в России 23 марта, рассказывает очередную историю киллера Джона Уика, который в этот раз должен победить Правление кланов. Роли исполнили: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн и другие.Второе место занял отечественный мультфильм "Коты Эрмитажа", который вышел 23 марта и собрал 97,4 млн рублей. Мультфильм Василия Ровенского рассказывает о коте Винсенте и о его друге - мышонке Морисе, которые, спасаясь от наводнения, попадают в Эрмитаж. Там они знакомятся с элитным кошачьим отрядом. В какой-то момент в музей прибывает картина "Мона Лиза", которую собираются похитить. Винсенту нужно спасти шедевр, защитить честь Эрмитажа и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала. Гланвых героев озвучили Полина Гагарина, Роман Курцын, Павел Прилучный и другие.На третьем месте оказался российский фильм Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы", который вышел 16 марта и собрал 92,9 млн рублей. Кинокартина рассказывает историю успешной аварийной посадки российского авиалайнера в 2019 году. Также в фильме показана история жизни пилота Дамира Юсупова, посадившего самолет. Роли исполнили: Егор Бероев, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин и другие.