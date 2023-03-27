Главные врачи двух больниц во Владимирской области отправились добровольцами в зону СВО. Главврачи...

Главные врачи двух больниц во Владимирской области отправились добровольцами в зону СВО.Главврачи ГБ№2 и камешковской ЦРБ Михаил Суханов и Тимкин Сергей по собственному желанию вызвались помогать в полевом госпитале.Об этом сообщила пресс-служба ОНФ Владимирской области.Представители Народного фронта Александр Цыганский, Наталья Палаткина, Федор Лавров и Сергей Сливин останутся в помощь докторам.Фото пресс-служба ОНФ Владимирской области.