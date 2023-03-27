Оскандалившийся Валерий Меладзе пожинает плоды своих поступков.

Оскандалившийся Валерий Меладзе пожинает плоды своих поступков.Масштабный концерт, который звезды российского шоу-бизнеса давали в Дубае на Новый год, обернулся для Валерия Меладзе ужасным скандалом. Попытка артиста усидеть на двух стульях попала на видео, вызвав кошмарные последствия для российского певца.После вопроса обратившегося к нему поклонника он шепотом выразил поддержку украинской стороне конфликта, но в микрофон заявил о том что не хочет говорить о политике. Подобное поведение разозлило не только поклонников Валерия Меладзе, которые десятками лет покупали билеты на его концерты, но и соотечественников.С последствиями своего высказывания предавший, как уверены многие, Россию Валерий Меладзе продолжает сталкиваться ежедневно. Его многочисленные концерты продолжают отменяться, из-за чего он буквально лишился средств к существованию.На днях онлайн-сервисы по продаже билетов, сообщает портал , запестрели афишами выступлений, которые должны будут пройти в Новосибирске, Кемерове и Барнауле. Однако спустя короткий промежуток времени объявления о концертах канули в Лету.Журналистам удалось выяснить что никаких концертов Валерия Меладзе в указанных городах не планировалось, а к продаваемым на выступление билетам ни он, ни его команда отношения также не имеют.Однако на Царьграде уверены, что эти афиши – проверка россиян на то, простили ли они уже Валерия или нет. Вдруг народ, истосковавшийся по той, что красиво вошла в грешную жизнь певца, валом повалил бы покупать билеты...К слову, многие уверены, что Валерий Меладзе о своем поступке горько пожалел: 30 секунд разговора стоили ему потери аудитории, которую он нарабатывал десятилетиями.