В Октябрьском райсуде продолжаются прения сторон по делу экс-директора департамента имущественных и земельных отношений Павла Панфилова и его соучастницы Елены Чумаковой. Панфилова

В Октябрьском райсуде продолжаются прения сторон по делу экс-директора департамента имущественных и земельных отношений Павла Панфилова и его соучастницы Елены Чумаковой. Панфилова обвиняют мошенничестве и получении взяток. Елену Чумакову в посредничестве. На этот раз общаться с прессой оба подсудимых отказались. Елена Чумакова, подсудимая У нас неразглашение подписано. Все. Павел Панфилов, подсудимый Я свою позицию выскажу