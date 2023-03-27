Поклонники накинулись на Ани Лорак.

Поклонники накинулись на Ани Лорак.Украинская певицаАни Лорак уже много лет живет и работает в России. С начала февральских событийот артистки требовали четко выразить свое мнение, однако звезда "Евровидения"долго отмалчивалась. Теперь же в социальных сетях появилось большое письмопоклонникам.По словам АниЛорак, переезд в Россию произошел из-за тяжелых жизненных обстоятельств.Прижатая к стенке политиками, певица не могла развиваться. В новой стране онанашла и признание, и популярность. Однако, артистка утверждает, что никогда неотказывалась от своих корней.Теперь певица озвучилачеткую позицию — она в нейтралитете, сообщает издание . Лорак назвала себя деятелем искусства и певицей, которая не можетпринимать никаких сторон. Для нее главное — это творчество, которое можнодарить аудитории всего мира. Ани Лорак хочет, чтобы ее музыку слушали люди разныхстран и убеждений.К сожалению, невсе поклонники приняли такое мнение. В комментариях к публикации появилосьбольшое количество негатива — как с одной, так и с другой стороны. Однако, Анине стала закрывать свой пост, дав подписчикам возможность высказаться."Никакойпозиции — готова зарабатывать, где выгоднее", "Почему вы не хотитеозвучить свою четкую позицию?", "Вы слишком долго молчали", —пишут бывшие ценители творчества Ани Лорак.Депутат Госдумы Максим Иванов уверен, что за проукраинскую позицию артистку надо наказать."Тех людей, которые выступают против нашей страны, не нужно поддерживать и выплачивать гонорары за концерты", – отметил Иванов в беседе с интернет-порталом .