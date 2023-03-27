Губернатор Александр Авдеев встретился с лидерами фракций Законодательного Собрания Владимирской...

Губернатор Александр Авдеев встретился с лидерами фракций Законодательного Собрания Владимирской области.Губернатор отметил, что эффективная работа по всем направлениям развития области стала возможной благодаря командной работе регионального Правительства с Законодательным Собранием и местными властями. Областной бюджет сохранил свою социальную направленность. В этом году на выполнение депутатами Заксобрания наказов избирателей заложено более 340 миллионов. Восемь из наказов предусматривают строительство и ремонт школ, 13 – учреждений культуры и еще 14 – спортивных объектов.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Я выражаю слова благодарности за поддержку работы правительства и утверждение заместителей которое прошло в ЗС в прошлом году. Мне кажется, что выстроена команда и система правительства, сейчас отвечает тем вызовам, которые стоят, работает на исполнение бюджета и наказов избирателей.Депутаты Законодательного Собрания высоко ценят командную системную работу с региональным Правительством, отметил председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев. Владимирская область не только завершила прошлый год с неплохими экономическими показателями, но и сделала хороший хороший задел на будущее. Познакомиться с всеми планами главы области, депутаты смогут уже 30 марта на очередном заседании ЗС. Главным пунктом повестки станет доклад Александра Авдеева о работе областной исполнительной власти.