Как поймать крупную щуку? Секреты мартовской рыбалки от владимирских рыбаков. В разгар весны...

Как поймать крупную щуку? Секреты мартовской рыбалки от владимирских рыбаков.В разгар весны многие любители мартовской рыбалки вышли на реку. А ведь разлив и полноводье. Не опасно ли? Как не застрять в подтаявших сугробах? И как поймать ту самую заветную щуку? Об этом корреспонденту ГТРК «Владимир» рассказали Виталий Соловьёв и Никита Кадулин, которые ловят на спиннинг.Буквально на днях им удалось поймать два трофея. Щуки под 6 кг – это вам не шутки! И самое удивительное, на сковороду они так и не попали. Виталий и Никита отпустили оба экземпляра на волю. «Такой рыбе надо дарить жизнь, так как она может дать большое потомство…» - рассуждают жители Мурома.«Необходимо постоянно экспериментировать!»Виталий Соловьёв считает, что на все жалобы, мол «не клевало» и «не было поклёвки» следует отвечать экспериментом. Это касается новых мест для рыбалки:- Не клевало сегодня - приезжайте завтра. Не клюёт завтра - разведайте те же точки с другого берега. Найдите возможность побывать там на лодке. Рано или поздно вы разгадаете водоём, и он наградит за труды. В этом сезоне раз от раза мы упёрто шли и плыли на «жирные» проверенные участки, так как каждый год ловим именно на них. И каждый раз зря. Недавно снова всё начиналось «безрыбно», но мы вовремя, уже от безысходности, переключились. И стали «облавливать» новые, на первый взгляд - пустые участки. Результат они дали сразу - пузатые красавицы «пятёрка» и «шестёрка» гнули лёгкие спиннинги, визжали фрикционы, плетня резала пальцы при попытке поднять их в лодку!- А далее мы успокоились, попили чай, обсудили дальнейшие действия и двинулись в путь. В итоге за день с наработанных годами мест мы не увидели ни одной поклевки. В то же время у нас постоянно были «контакты» на новых точках. Вывод: если поклёвок нет, то это не рыба плохая, а вы что-то делаете не так.На наш вопрос о безопасности рыбалки в марте, Виталий ответил, что очень неприятно «застревать в дремучих лесах», но в его случае рядом всегда оказывались надёжные друзья, которые выручали. Вместе они выбирались из самых сложных ситуаций:- Секретов нет! Когда мы начинали рыбачить зимой, то просто изучали малые реки по близости и ехали. Таким образом мы выработали план спиннинга. Для каждой малой реки есть свое время, весь сезон расписан. Всю хищную рыбу, к слову, мы отпускаем. Ездим не за рыбой, а за эмоциями! И в отпускании рыбы тоже есть свой кайф, особенно таких экземпляров, как наши мартовские щуки.Три важных совета рыбакам от Виталия Соловьёва:Терпение.Не опускайте руки, если не получили желаемый результат в короткий срок.Эксперименты.Подберите «ключ» к водоёму и рыбе. Он есть всегда.Грамотная экипировка.«Не хватало ещё заболеть и пропустить рыбалку в следующие выходные…» - со смехом отмечает Виталий Соловьёв.«Самое идеальное время для рыбалки – то, когда сошёл лёд…»Никита Кадулин же признаётся, что весна – это самая настоящая отдушина для спиннингистов. После четырёх месяцев отдыха рыбаки выходят на «охоту»:- И вот, наконец, с приближением первых теплых дней - с малых речек сходит лёд, появляется возможность взять в руки спиннинг, но не всё так просто. Так как снега ещё много, то ходить очень проблематично и тяжело, но желание поймать первую щуку, увидеть ту самую поклевку преобладает! И ты идёшь, несмотря на сугробы, прокладываешь тропу в поисках перспективных мест. Под весенние лучи солнца и пенье птиц. Это непередаваемая атмосфера! Пусть не всегда тебя ждет успех и не всегда есть желаемый результат, главное - не сдаваться, экспериментировать с приманками, искать новые места. И ты уже не замечаешь усталости.На наш вопрос: «Как грамотно спланировать выезд на мартовскую рыбалку?» Никита Кадулин отвечает:- Многое зависит от погоды. Самое идеальное время для рыбалки – то, когда сошел лёд. Река начала насыщаться кислородом и подпитываться талыми водами. Рыба начинает активизироваться. И самое главное - не опоздать, если вода стремительно поднимается и мутнеет. Этот фактор говорит о том, что уже поздно, надеяться на хорошую рыбалку не стоит. Тут снова нужно мониторить прогнозы. Один из помощников спиннингиста - ночные заморозки, они слегка притормаживают быстрое таяние снега и продлевает удовольствие такого плана рыбалки.О трофейной щуке в 6 кг Никита Кадулин рассказывает с восторгом и удовольствием:- Первый наш весенний слав прошел неудачно, но мы решили попробовать ещё раз. Правда, всё то же самое: маршрут, река, но в этот раз мы ушли от привычных мест и начали «облов» других участков. И как раз это принесло нам два прекрасных трофея!- Тут по большей части сыграли, как мне кажется, место и вера в него. После чего последовали удар, подсечка и… хорошая рыба! Проблема заключалась в том, чтобы затащить её в лодку, так как «подсака» у нас не было. Рыба же попалась большая и бойкая. Спустя некоторое время и помощи напарника, мы благополучно «припарковали» её в лодку. С такой рыбой главное сохранять спокойствие, не делать резких движений, плавно настроить фрикцион катушки, чтобы давать возможность ей устать. Удивление, признаюсь, было! На небольшой речке Муромского района встретить такой экземпляр - это большая удача и опыт, который нарабатывается годами.- И если вы хотите ловить трофейную рыбу недалеко от дома, то обязательно нужно сохранять ей жизнь, чтобы ещё раз встретиться с ней и получить дозу адреналина. Поэтому мне и нравится рыбалка, здесь отдыхаешь душой! А рыба… Можно взять парочку для еды. Правда, всегда следует помнить о норме и размере вылова.Когда нельзя ловить рыбу во Владимирской области?На заметку рыбакам!Сроки нерестового запрета в 2023 году:с 1 апреля по 10 июня — всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега («с общим количеством крючков не более 2 штук») на орудиях добычи (вылова) у одного рыбака вне мест нереста.Какую рыбу нельзя ловить во Владимирской области?Осетровые виды рыб.Обыкновенный подуст.Суточная норма вылова на 2023 год в регионе:Судак – 3 экземпляра;Щука – 5 экземпляров;Сом пресноводный – 1 экземпляр;Жерех – 3 экземпляра;Налим – 3 экземпляра.Это интересно!Суммарная суточная норма вылова для всех видов водных биоресурсов должна быть не более 5 кг или 1 экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: из личного архива Виталия Соловьёва и Никиты Кадулина.