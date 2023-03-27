Советы экспертов.

Советы экспертов.Многие покупатели загородных домов объясняют свой выбор нежеланием взаимодействовать с соседями, в частности, не слышать шума из соседней квартиры, наслаждаться тишиной и спокойствием. А вот жители города вынуждены постоянно терпеть посторонние раздражающие звуки. Или нет?Согласно данным исследования компании "Технониколь", около 60% жителей российских городов хотят избавиться от шума соседей. Об этом сообщает газета "Известия". Участниками опроса стали граждане в возрасте от 28 до 55 лет, которые либо в течение года сделали ремонт, либо планируют его сделать в течение следующих шести месяцев.Чуть больше половины респондентов пожаловались на шум от телевизора, почти 31% граждан были недовольным раздражающими звуками с улицы (стойки, машины и т.д.), чуть меньшее количество россиян отметили неприятный топот соседей сверху. Лифт беспокоит 18,5% участников опроса, а погодные явления – почти 23%.Эксперты компании подчеркнули, что эти проблемы можно решить. Например, для защиты от шума телевизора или громких разговоров – воздушный шум – необходимо провести изоляцию стен с помощью каменной ваты и листа гипсокартона. Минеральная изоляция по системе "плавающего пола" смягчит ударный шум – топот, падение предметов.