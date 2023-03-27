Самое интересное в столице

Самое интересное в столицеПРЕМИЯЖАРА MUSIC AWARDSЭта премия вручается за музыкальные достижения по итогам прошлого года. Зрителей ждет уникальное шоу, любимые артисты, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших! На церемонии запланировано более 20 музыкальных номеров и выступления самых популярных артистов и хитмейкеров года. Jony, Егор Крид, Zivert, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Ани Лорак, HammAli & Navai, Полина Гагарина, ANNA ASTI, Мари Краймбрери, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Тимати, Клава Кока, Artik & Asti, Лолита, Ольга Бузова, Emin, MOT и многие другие выступят на ЖАРА MUSIC AWARDS 2023. В этом году объявлены две новые номинации – "Хитмейкер года" и "Лирик-артист года".6 апреля, Crocus City Hall.ПРЕМЬЕРА"Чепуха"Творческий коллектив "Вахтанговский практикум" представляет театрализованный концерт по стихам и переводам Самуила Маршака. Создатели спектакля решили, что современному зрителю нужен не только серьезный диалог, основанный на классических и современных пьесах, но и неожиданный праздничный спектакль-концерт, возвращающий человека в его детские воспоминания, отражающиеся в его взрослом, то есть серьезном, взгляде на жизнь. Концерт для взрослых и уставших людей "Чепуха" поднимает давно знакомые взрослые темы и переносит их в форму радостной детской игры, напоминая человеку, что жизнь ему дана, как дар, и только в наших руках "в музыку преобразить шум".1 и 2 апреля, "Школа драматического искусства" (Сцена на Новослободской, Новый зал).ТЕАТР"Маленькое воскресное приключение"История, случившаяся в доме отдыха "Сыроежки", оказалась всеобщей. Попытка главного героя, агента по снабжению Зайцева найти важного чиновника — товарища Миусова, чтобы получить его резолюцию на документе, обернулась невероятной чередой нелепых случайностей и неожиданных встреч, "неузнаваний" и подозрений, влюбленностей и искренних чувств. Но все эти бесконечные метания и суета души — разве нам, сегодняшним зрителям, это не знакомо? Воздушный, полный искреннего юмора и смеха, с толикой ностальгии по нашему ушедшему прошлому спектакль поставлен по комедии "День отдыха" Валентина Катаева.31 марта, театр "Эрмитаж"."Слуга двух господ"В день смеха на основной сцене Театра Пушкина покажут одну из самых ярких постановок – историю об ушлом слуге Труффальдино, который пытается услужить сразу двум господам. Режиссер Юрий Муравицкий и молодая команда актеров Театра Пушкина предлагают посмотреть знаменитую комедию Карло Гольдони в исполнении современных скоморохов и вдоволь посмеяться над попытками предприимчивого слуги поспеть и тут, и там. В спектакле много музыки, акробатики и ярких костюмов. Сюжет же остался неизменным. Флориндо вынужден бежать из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись мужчиной, отправляется вслед за ним. Оба нанимают ловкого слугу Труффальдино, а тот, желая заработать, пытается скрыть, что работает сразу на двух господ, и делает все, чтобы его хозяева не встретились…1 апреля, Театр им. Пушкина.ФИЛЬМ"Странный дом"Елена (ИринаКобзева) только что пережила сильнейшее потрясение — в аварии погибли ееродители. Она чудом осталась жива, но ее психическое состояние требуетнаблюдения и лечения в клинике. Однако ее муж Артур (Владимир Яглыч) так несчитает: он забирает девушку из больницы и увозит жить в уединенный дом в лесу.Он уверен, там, на свежем воздухе, жена восстановится быстрее. Но каждое утромолодая женщина, просыпаясь, обнаруживает, что дом находится в новом месте.Артур не верит жене и считает ее поведение следствием "лечения" в клинике ивлиянием врача (Станислав Бондаренко), который регулярно звонит Елене,справляясь о ее самочувствии...С 6 апреля.СКОРО"Каренина. Процесс"Автор инсценировки и режиссер — заслуженный деятель искусств России Алла Сигалова. По ее задумке хрестоматийная история будет исследована через призму бракоразводного дела, в котором три главных фигуранта: Анна Каренина, Алексей Каренин и Алексей Вронский. Роль Анны Карениной досталась актрисе театра и кино Софьи Эрнст. Роль Алексея Каренина исполнит Игорь Миркурбанов, а Алексея Вронского — Кирилл Власов. Для себя Сигалова придумала роль прокурора, пытающегося разобраться, кто виноват в разводе Карениных. В сценографа Марии Трегубовой все действие спектакля развернется в черно-белом пространстве, поделенном на две зеркальные части. Одна из них на протяжении всего спектакля будет медленно подниматься перпендикулярно полу, лишая героев возможности нормально существовать на ней, а в конце и вовсе делая это опасным для жизни.10 и 11 апреля, Театр Наций (Малая сцена)."Две сестры"Сестры Надя и Валя, волею судеб оказавшиеся в необжитом домишке где-то в захолустье, по-разному переживают утрату надежд. Поможет ли случайная встреча вырваться из замкнутого круга допущенных ошибок и томного хмельного безвременья? Пьеса Ирины Васьковской, пронизанная чеховскими мотивами, точно раскрывает один из архетипических, вечных сюжетов отечественной культуры в контексте России начала XXI века. В главных ролях: Мария Репина, Ирина Молева и Дмитрий Мухамадеев.9 апреля, Центр драматургии и режиссуры (пространство на Соколе).