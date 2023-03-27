Документ отправлен на доработку.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов отклонил проект застройки территории рядом с лугопарком «Дружба». Документ отправлен на доработку. Теперь власти ждут заключения госэкспертизы, по результатам которой и будет приниматься решение о дальнейшей судьбе общественного пространства.Проект планировки территории юго-западной части города вынесли на общественное обсуждение в конце февраля. Предполагалось, что земельные участки застроят домами, проложат дорогу, построят спортивный комплекс, парковки, магазины, детские сады, школу, больницу. При этом в горадминистрации подчёркивали, что парк и лесопарк «Дружба» трогать не будут, ведь он является особо охраняемой природной зоной. Что касается лугопарка, то юридически он не является частью ООПТ. Жители против застройки лугопарка несколько тысяч подписей, обратились к Владимиру Путину, жаловались в прокуратуру. На историю даже обратил внимание спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В одном из эфиров он попросил местную власть разобраться в вопросе.На одной из встреч с владимирцами чиновники пояснили, что по лугопарку проводится экологическая экспертиза. Если будет доказана природная уникальность, то никаких капитальных сооружений возводиться не будет. Однако точные сроки её завершения пока неизвестны.