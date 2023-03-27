На владимирской почве будут расти шампиньоны в Краснодаре. 60 тонн покровного почвогрунта из...

На владимирской почве будут расти шампиньоны в Краснодаре.60 тонн покровного почвогрунта из нашего региона вывезли на Кубань под контролем Россельхознадзора.Далеко не каждый торф и мел, входящий в почвенную смесь, подходит для выращивания грибниц. С владимирской землей проблем не возникло. Подготовленная партия подкарантинной продукции прошла лабораторный контроль во ВНИИЗЖ. Грунт полностью безопасен, вредителей в нем не обнаружено.Около 90 процентов грибов в стране до 2014 года были импортными. По данным за прошлый год, доля заграничных составила всего 10 процентов.Значимый объем выращивает именно Краснодарский край. За три года производство шампиньонов там нарастили в 2 раза.