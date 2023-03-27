Народные приметы: 28 марта. Почему в Александров день принято носить приколотую к одежде...
Народные приметы: 28 марта. Почему в Александров день принято носить приколотую к одежде булавку?
По народному календарю 28 марта 2023 года отмечается Александров день или Лесное ухоженье.
Православная церковь вспоминает двух святых мучеников Александров, а также Агапия. Все они погибли за христианскую веру.
Что можно делать в Александров день?
1. Этот день назывался Лесным ухоженьем. Полагалось с большим уважением отзываться о «кормильце» крестьян — лесе, который даёт людям грибы, ягоды, дичь и пр.
2. Следует приколоть булавку к одежде и носить её весь Александров день.
Опасным считался сглаз, который может сделать злой человек, ведьма или колдун.
Что нельзя делать в Александров день?
1. В этот день нельзя ходить в лес и охотиться: «Повстречаешь зверя — не убежишь!»
2. В этот день нельзя совершать спонтанные покупки. В народе верили, что это привлечёт огромные проблемы финансового плана.
3. Нельзя стриженные волосы выбрасывать, иначе… «вовсе останешься без них».
4. Обидишь собаку — потеряешь близкого друга.
5. Детям нельзя брать полотенце матери - «заберут её болезни».
Народные приметы на Александров день
1. На Руси в этот день ждали прилета первых чаек — это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода.
2. Если прилетевшие птицу сразу же начинали купаться — предсказывали ненастную погоду
3. Принято считать, что на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб». Говорили, что если в лесу страшно воют волки и не дают спать, то избавиться от страха можно, перевернув подушку. Тогда, мол, и все ненастья уйдут прочь.
4. Воробьи расчирикались — к ясному и солнечному дню.
5. Вернулись журавли или жаворонки — к тёплой погоде.
6. Яркий закат — к дождливым дням.
7. Грачи после прилёта сразу же садятся в гнёзда — весна будет тёплой.
Фото: pxfuel.com