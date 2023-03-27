Народные приметы: 28 марта. Почему в Александров день принято носить приколотую к одежде...

Народные приметы: 28 марта. Почему в Александров день принято носить приколотую к одежде булавку?По народному календарю 28 марта 2023 года отмечается Александров день или Лесное ухоженье.Православная церковь вспоминает двух святых мучеников Александров, а также Агапия. Все они погибли за христианскую веру.Что можно делать в Александров день?1. Этот день назывался Лесным ухоженьем. Полагалось с большим уважением отзываться о «кормильце» крестьян — лесе, который даёт людям грибы, ягоды, дичь и пр.2. Следует приколоть булавку к одежде и носить её весь Александров день.Опасным считался сглаз, который может сделать злой человек, ведьма или колдун.Что нельзя делать в Александров день?1. В этот день нельзя ходить в лес и охотиться: «Повстречаешь зверя — не убежишь!»2. В этот день нельзя совершать спонтанные покупки. В народе верили, что это привлечёт огромные проблемы финансового плана.3. Нельзя стриженные волосы выбрасывать, иначе… «вовсе останешься без них».4. Обидишь собаку — потеряешь близкого друга.5. Детям нельзя брать полотенце матери - «заберут её болезни».Народные приметы на Александров день1. На Руси в этот день ждали прилета первых чаек — это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода.2. Если прилетевшие птицу сразу же начинали купаться — предсказывали ненастную погоду3. Принято считать, что на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб». Говорили, что если в лесу страшно воют волки и не дают спать, то избавиться от страха можно, перевернув подушку. Тогда, мол, и все ненастья уйдут прочь.4. Воробьи расчирикались — к ясному и солнечному дню.5. Вернулись журавли или жаворонки — к тёплой погоде.6. Яркий закат — к дождливым дням.7. Грачи после прилёта сразу же садятся в гнёзда — весна будет тёплой.Фото: pxfuel.com