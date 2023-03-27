Есть повод обратиться к театру, потому что профессионалы, любители и многочисленные его поклонники отмечают сегодня, 27 марта, Всемирный день театра.

Есть повод обратиться к театру, потому что профессионалы, любители и многочисленные его поклонники отмечают сегодня, 27 марта, Всемирный день театра. В этой связи, обращаясь к истории жанра, необходимо вспомнить о первом театре, который появился на александровской земле, а точнее, в Струнино. Тем более, что в фондах музея-заповедника «Александровская слобода» есть программы и афиши о спектаклях в исполнении местных самодеятельных и приглашенных артистов.В конце XIX – начале XX веков успешные предприниматели-промышленники Барановы буквально преобразили жизнь Александровского уезда и оказали огромное влияние на развитие всей Владимирской губернии. Многие поколения местных жителей сохранили память о широчайшей благотворительности и меценатстве братьев. Их стараниями и средствами в начале XX века в Струнино был построен театр (!) и ставились многочисленные спектакли.Вдохновителем и организатором театра, хора и оркестра при фабрике Асафа Баранова был Владимир Васильевич Зубов, талантливый педагог и музыкант, один из потомков купеческого рода Зубовых. Программы театральных постановок из коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» свидетельствуют о насыщенном репертуаре креативного по тем временам очага культуры в небольшом селе Струнино и говорят о весьма серьезном подходе к теме постановок - «Не все коту масленица» (1902). «Не так живи, как хочется» (1899) - по Островскому.Так, научный сотрудник музея-заповедника «Александровская слобода» О.В.Сидорова отмечала: «В программах указывалось, что для проведения некоторых спектаклей приглашены «артисты русского драматического искусства под режиссерством артиста московских частных театров». О цене на входные билеты сообщалось просто и лаконично: «цена местам обыкновенная», или «вход на спектакли бесплатно». Крупным шрифтом был выделен текст, извещающий зрителей о том, что все спектакли идут «с дозволенья начальства», или «с разрешения г. исправника Александров. уезда». Александровский обыватель мог посмотреть театральные постановки и оперы в исполнении местных и заезжих артистов на двух сценах: в помещениях женской и мужской гимназий по ул. Московской (ныне ул. Ленина и ул. Советская) и в зале городского Общественного собрания. Привлекли внимание театральные программы с такими «броскими» названиями спектаклей, как: «Жертва эгоизма» (драма в 3-х действиях)», «Коршун в чужом гнезде», «Бегство из воровского притона», «Страсть сильнее рассудка» и др., причем в программах трех последних театралу давался поучительный наказ: «Не гонись за счастьем позорным, коль век свой можешь честью ты прожить». (Подробное изложение содержания постановок в то время было обязательным). Составной и в основном заключительной частью спектаклей являлись либо «грандиозные танцевальные вечера под оркестр военной музыки, либо «простой обыкновенный грандиозный бал».Так что провинциальная театральная жизнь, что называется, била ключом, а учитывая невероятные масштабы благотворительной деятельности Барановых, с бытом и культурными развлечениями все было весьма неплохо.