Поющий о любви к России SHAMAN уехал.

Поющий о любви к России SHAMAN уехал.Ярослав Дронов только в прошлом году получил широкую известность. Одна за другой композиции музыканта становились популярными, а его стали ассоциировать с фразой "я русский" и признали одним из главных патриотов на отечественной сцене. И, конечно, за это короткое время успеха нашлись критики творчества SHAMANа.Многие думают, что молодой певец просто-напросто "хайпует" на теме патриотизма, когда народу это так необходимо. А некоторые пророчат ему падение: мол, однажды его песни в практически одном и том же ключе перестанут быть востребованы. Что бы там не говорили, пока он остается на пике популярности. И вот совсем недавно одна из его главных мечт сбылась.SHAMAN выступил в Крокус Сити Холл с новой программой, а потом с премьерой отправился в Санкт-Петербург. Все время он находился под прицелом камер журналистов. Они и сняли его удирающим из дома в Москве с вещами и родней. На поезде без бизнес-классов, которые так любят наши звезды, вместе с отцом он отправился в город на Неве.показал кадры перемещения звезды и представил артиста таким, какой он есть. Сложно не заметить, как, несмотря на популярность, Ярослав Дронов близок к своим соотечественникам. "До свидания!", – говорит ему проводница поезда, а он с улыбкой в лице прощается с ней в ответ."Хочется показать людям новую программу. Мне кажется, будет бомба", – сказал в беседе с журналистами SHAMAN.