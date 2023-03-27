Опухоль достигла в размерах 30 сантиметров.

Опухоль достигла в размерах 30 сантиметров.В подольский роддом поступила пациентка поступила с жалобами на усиливающуюся боль внизу живота. По данным , диагностика показала, что у 93-летней женщины огромное новообразование яичника, которое занимает всю брюшную полость и сдавливает соседние органы.Как оказалось, женщина страдала от опухоли уже не первый год. "Накануне поступления в отделение боли значительно усилились", – цитирует главного врача Подольского роддома Александра Скобенникова интернет-издание .Операция по удалению новообразования прошла успешно. Пациентку уже выписали из больницы, сообщают .