Во Владимирском филиале Президентской академии активные и креативные студенты уже с первого курса включаются в работу проектной команды, которая создаёт и развивает проекты социальной направленности.

Во Владимирском филиале Президентской академии активные и креативные студенты уже с первого курса включаются в работу проектной команды, которая создаёт и развивает проекты социальной направленности. Этой команде и её славным традициям исполняется уже 10 лет. Свой первый юбилей команда встречает, конечно же, новыми проектами.В числе лучшихМагистрант Екатерина Резникова прошла, по её словам, уже долгий путь в проектной команде от рядового участника до капитана. Сейчас Екатерина - куратор команды, в которую отбирают только самых активных студентов.- Проектная команда Владимирского филиала Президентской академии — это самостоятельное студенческое объединение, в котором мы развиваем проектные инициативы студентов, - рассказывает куратор. - В основном, они социально направленные, потому что нам важно и нужно выполнять социальную миссию. И поэтому все наши проекты тем или иным образом мы разрабатываем в интересах жителей нашего региона и всей страны. Так мы стараемся помочь людям, быть им полезными. Большую поддержку нам оказывает руководство и преподаватели нашего филиала, а для нас это очень важно.За 10 лет участники проектной команды Владимирского филиала РАНХиГС становились четырехкратными победителями и призерами Всероссийского кубка ENACTUS. А в 2021 году владимирцы вошли в ТОП-16 этой международной программы студенческих проектов.Стали и трёхкратными супер-финалистами Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE. Его головная Президентская академия проводит ежегодно, чтобы популяризировать идеи социального предпринимательства среди молодёжи. В этом году на конкурс подали более 250 заявок от проектных команд институтов и филиалов Президентской академии, других вузов со всей страны. И, конечно, владимирцы снова в RAISE!Социальная вышивка- Учусь на факультете управления на проектного менеджера. Поэтому проектная команда просто создана для меня! Она необходима, чтобы уже во время учёбы получить полезные практические навыки. И когда я буду выпускницей, у меня уже накопится большой опыт в профессии. И если я все четыре года, допустим, буду работать в проектной команде, это, я считаю, отлично для моего будущего, - уверена первокурсница Полина Седова.И с увлечением рассказывает о своём проекте.- Я - лидер проекта «Нидл» (от англ. needle - «игла»). В основе его - вышивка на одежде в современной технике. «Мы хотим привлечь внимание к проблеме дискриминации людей с ограниченными возможностями путём привлечения их к изготовлению вышивки под нашим брендом», – говорит Полина.Проект предусматривает мастер-классы по вышивке для людей с ограниченными возможностями и лекции среди студентов, чтобы привлечь внимание к социальной проблеме.В арсенале два вида вышивки – не только ковровая, но и эксклюзивная, когда по заказам из-под иглы выходят самые разные изображения. У девушек из творческой группы проекта уже есть дизайнерские наработки, складывается ассортимент товаров с вышивкой.И даже в темах вышивки закладывают социальную направленность на позитивное отношение к людям с инвалидностью. Например, вышивка шрифтом Брайля, которую прочтёт незрячий, а содержанием её будет фраза: «Я слышу то же, что и вы».У авторов проекта уже есть первые показатели, клиенты и заказы. Заказы поступают и от добровольческих организаций. Проводят презентации в торговых центрах города.- Проект направлен, в большей степени, на социализацию и трудоустройство людей с ограниченными возможностями, что позволит им реализовать себя, доказать, что они могут работать как и здоровые люди, создавать красивые вещи, - объясняет Полина Седова. - Мы получаем поддержку от организации «Росмолодёжь.Бизнес», ведём переговоры с РДДМ, и параллельно договариваемся с одним из производств полного цикла, откуда нам будут поставлять изделия, чтобы мы делали на них вышивки.Проект «Нидл» ещё только стартует, а уже несколько вышивальщиц с ограниченными возможностями работают на постоянной основе.Даёшь антибуллинговую программу!Капитан проектной команды, студентка факультета экономики Марина Гордеева разработала проект под названием «Я не один», который подразумевает создание «антибуллинговой» программы для школ.Марину и её соратников сплотили в проекте личные истории, - сами в школе подвергались буллингу, по-русски говоря, травле.- И теперь мы хотим решить проблему нашего общества, которая нам глубоко небезразлична. Мы проанализировали статистику и соцопросы, которые подтверждают, что проблема очень сложная и распространённая. В нашем проекте мы разрабатываем мастер-классы и квест-игры, - говорит капитан.Куратор Екатерина Резникова добавляет:- За 10 лет проектная команда реализовала 16 проектов. И каждый проект начинался от собственной «боли». А уже потом мы с этими проектами «шли в массы», проводили социологические опросы, которые подтвердили, что эта боль не только наша личная, а общественная.Мастер-классы в проекте «Я не один» направлены на развитие социального интеллекта у школьников, а родителям помогают противодействовать школьному буллингу в семье. Родители и дети, участвуя в ролевых играх и викторинах, становятся единым целым, могут понять друг друга.- У нас есть три площадки для этих мастер-классов, в проведении которых нас активно поддерживает «Доброштаб». Ездим по школам Владимира и области, в том числе и вместе с уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области Юлией Раснянской, рассказываем о теоретических основах противостояния буллингу, о том, к кому школьник может обратиться в такой ситуации, что должен предпринять, - говорит Марина Гордеева.Екатерина Соловьева, первокурсница экономического факультета и ещё одна участница команды по борьбе с буллингом, рассказала о квест-играх:- Квест-игра прежде всего направлена на сплочение детей в классе, в коллективе. Идёт непосредственное взаимодействие между детьми, мы контактируем и с учителем, чтобы наладить здоровую атмосферу в классе не только в отношениях между детьми, но и детей с педагогом. Ведь буллингу подвергаются не только ученики, но и учителя!Участие в проекте уже заставило Екатерину Соловьеву, по её словам, задуматься о втором высшем образовании — психолога.А ещё команда работает над созданием чат-бота, который будет взаимодействовать с детьми как мобильное приложение. Ведь помимо того буллинга, с которым дети сталкиваются в реальной жизни, есть ещё и кибер-буллинг.Третьекурсник Илья Каманин - наставник для начинающих участников проектной команды. Он развивает собственный IT-проект и отвечает в команде за технологическую составляющую – от создания архитектуры чат-ботов до разработки сайтов.Илья объясняет:- Чат-бот будет анонимным. Ведь часто ребёнок боится назвать своё имя в таких ситуациях. И сможет получить поддержку через мобильное приложение, где все его данные будут обезличены. Если проблема настолько остра, что требует нашего вмешательства, прямо из приложения можно будет позвонить нам напрямую, по принципу «горячей линии».Участники проекта планируют открыть постоянную ресурсную площадку, куда смогли бы приходить дети, чтобы поделиться своими проблемами и где работал бы психолог.- Стараемся получить для этого финансирование, грантовую поддержку. Дальнейшая задача — добиться внедрения обязательной антибуллинговой программы в школах и получить госзаказ на её разработку. Это поможет предотвращать самые трагичные последствия, к которым может привести буллинг, – от суицида до терактов, - говорит о возможных перспективах Марина Гордеева.В ближайших планах — получить оценку и поддержку проектов «Нидл» и «Я не один» на федеральном уровне.- Мы ставим своей целью в год десятилетия проектной команды вновь стать победителями на Всероссийском акселераторе социальных инициатив RAISE. Надеемся, что в апреле дойдём до суперфинала и станем первыми, - не снижают планку лидеры проектной команды Владимирского филиала.Реклама.