Прокуратура Владимирской области назвала проблемные объекты в рамках реализации национальных...

Прокуратура Владимирской области назвала проблемные объекты в рамках реализации национальных проектов.В текущем году на территории области реализуется 11 национальных проектов.В настоящее время на особом контроле находятся объекты, ход строительства которых вызывает опасение:- дом культуры в д. Липна Петушинского района (национальный проект «Культура»);- Рпенский проезд в г. Владимире (национальный проект «Безопасные и качественные дороги»);- поликлиника в пгт. Мелехово Ковровского района (национальный проект «Здравоохранение»).Кроме того, имеются вопросы по поставке оборудования в учреждения здравоохранения на территории Александровского района, вводу в эксплуатацию и лицензированию отдельных ФАПов, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.На заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению законности при реализации национальных проектов. прокуратура "наметила конкретные мероприятия, направленные на решение проблемных вопросов в рассматриваемой сфере".Фото пресс-служба облпрокуратуры.