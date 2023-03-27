Прокуратура Владимирской области назвала проблемные объекты в рамках реализации национальных...
Прокуратура Владимирской области назвала проблемные объекты в рамках реализации национальных проектов.
В текущем году на территории области реализуется 11 национальных проектов.
В настоящее время на особом контроле находятся объекты, ход строительства которых вызывает опасение:
- дом культуры в д. Липна Петушинского района (национальный проект «Культура»);
- Рпенский проезд в г. Владимире (национальный проект «Безопасные и качественные дороги»);
- поликлиника в пгт. Мелехово Ковровского района (национальный проект «Здравоохранение»).
Кроме того, имеются вопросы по поставке оборудования в учреждения здравоохранения на территории Александровского района, вводу в эксплуатацию и лицензированию отдельных ФАПов, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
На заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению законности при реализации национальных проектов. прокуратура "наметила конкретные мероприятия, направленные на решение проблемных вопросов в рассматриваемой сфере".
Фото пресс-служба облпрокуратуры.