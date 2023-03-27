После обеда в ковровской пиццерии “То-То” зарегистрировали 16 отравлений. Среди пострадавших оказался ребенок. Об этом сообщили в Роспротребназдоре Владимирской области. Проведенная

После обеда в ковровской пиццерии “То-То” зарегистрировали 16 отравлений. Среди пострадавших оказался ребенок. Об этом сообщили в Роспротребназдоре Владимирской области. Проведенная экспертиза показала, что в продуктах питания на предприятии содержатся бактерии группы кишечной палочки. Данные микроорганизмы относятся к группе санитарно-показательных, а попадание их в тело человека, соответственно, может привести к отравлению. Однако в ведомстве подчеркнули,