«Ростелеком» стал техническим партнером первого регионального хакатона по робототехнике и программированию для старшеклассников и студентов. Мероприятие проходит с 25 по 31 марта в лагере

«Ростелеком» стал техническим партнером первого регионального хакатона по робототехнике и программированию для старшеклассников и студентов. Мероприятие проходит с 25 по 31 марта в лагере «Олимп» Собинского района Владимирской области в рамках образовательного проекта «IT-смена». Провайдер обеспечил площадку для проведения соревнований высокоскоростным проводным интернетом и построил три зоны Wi-Fi в спортивном и конференц-залах. Реализация нового образовательного