Вместо квартир жильцам предлагают несоразмерные компенсации либо переселение в ветхое жильё.

Жители Покрова пожаловались на длительное нерасселение из аварийных домов. Следователи Владимирской области проведут проверку по этому факту. Об этом сообщают в пресс-службе СК РФ.Отмечается, что вместо положенных по закону квартир местные власти предлагают жильцам несоразмерные с рыночными ценами денежные компенсации либо переселение в ветхое или ненадлежащего качества жильё.Председатель СК Александр Бастыркин взял ситуацию под личный контроль и поручил представить доклад о ходе проверки.